Jettingen 582 Schüler werden in Jettingen unterrichtet

Jettingen. Die Schulstatistik bescheinigt Jettingen "ganz ordentliche Verhältnisse", wie es Bürgermeister Hans Michael Burkhardt in der jüngsten Gemeinderatssitzung ausdrückte. Insgesamt werden 32 Klassen mit 15 bis 21 Schülern in der Gemeinde unterrichtet. Das macht insgesamt 582 Schulkinder. An der Gemeinschaftsschule sind es elf Klassen der Stufen eins bis vier mit 199 Schülern. Eine Klasse hiervon ist eine Vorbereitungsklasse mit zehn Flüchtlingskindern. In den Klassenstufen fünf bis acht sind es ebenfalls elf Klassen mit 203 Schülern. Auch hier gibt es eine Vorbereitungsklasse, die von 13 Kindern besucht wird.