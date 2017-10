Inline-Hockey Hotdogs feiern Meisterschaft

"Wir waren in dieser Saison zwar gut aufgestellt, aber wir hatten bei einigen Auswärtsspielen nur sechs Spieler zur Verfügung. Doch mit sechs Spielern gewinnt man in der 2. Liga keine Spiele", gibt der Bräunlinger Andreas Bernstorff zu bedenken. "Zudem müssen wir in der nächsten Saison auf Marco Mühlhäuser verzichten. Er geht für einige Monate ins Ausland."

Zunächst freuen sich die Hotdogs aber über die Meisterschaft. "Es war unser großes Ziel, vorne mitzuspielen. Das haben wir geschafft", sagt Goalie Dominik Müller.

Dabei machten es die Hotdogs zum Saisonende noch einmal richtig spannend. Lediglich das Torverhältnis entschied über Meistertitel oder die Teilnahme an den Aufstiegsspielen. Die Blue Arrows aus Sasbach folgen punktgleich mit den Zähringerstädtern auf Rang zwei – dahinter belegen die Abstatt Vipers den dritten Platz.