In eigener Sache Zeitung künftig schon zum Abendbrot

So können Zeitungsseiten mit zwei Fingern einfach auf die passende Größe gezoomt werden. Einzelne Artikel lassen sich per Fingertipp in der Leseansicht öffnen, in der die Schriftgröße individuell geändert werden kann.

Leser des ePapers haben die Möglichkeit, Artikel oder auch ganze Zeitungsseiten aus der App heraus per Mail zu versenden oder sich auf den Merkzettel zu legen. Dort abgelegte Seiten und Artikel lassen sich schnell wiederfinden – beispielsweise um sie zu einem späteren Zeitpunkt erst zu lesen.

Darüber hinaus können ePaper-Abonnenten auf viele Prospekte und Beilagen digital zugreifen. Neben dem Fernsehmagazin "rtv" können Digitalleser auch die Wochenzeitung WOM auf ihren Mobilgeräten lesen. "Mit Fernsehmagazin und WOM als digitale Beilage haben wir einen vielfachen Kundenwunsch erfüllt", sagt Thomas Gläser, Leiter Vertrieb und Lesermarkt des Schwarzwälder Boten.

Weitere Informationen:

Ein sechswöchiges Testabo des SB ePaper inklusive der neuen Vorabendausgabe kostet 5,90 Euro und endet automatisch. Bestellungen sind unter diesem Link oder unter der Telefonnummer 0800/7807-809 (kostenfrei) möglich.