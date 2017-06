Immendingen Unfall auf A 81: Autofahrer filmen umgekippten Lkw

Ein 51-jähriger Lenker eines Lkw mit Anhänger befand sich gegen 2.45 Uhr auf der Fahrt zwischen der AS Geisingen und er AS Engen. Aufgrund Unachtsamkeit kam der Lkw-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Hinweisschild. Hier wurde das Gespann nach links abgewiesen und prallte in die Mittelleitplanke.

Dort kippte der Lkw und der Anhänger um. Der 51-jährige Lkw-Fahrer wurde schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Die A81 wurde ab der AS Geisingen zunächst voll gesperrt, um die Bergung des Lkw mit Anhänger durchführen zu können.

Das Gespann musste durch eine Spezialfirma mit einem Kran aufwändig geborgen werden. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen möglichst gering zu halten, wurde der Verkehr durch Maßnahmen der Straßenmeisterei einspurig über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.