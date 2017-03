Hüfingen. Zwei leichtverletzte Personen und rund 35 000 Euro Schaden an zwei total beschädigten Autos hat ein Unfall gefordert, der sich am Freitag, kurz vor 13 Uhr, an der Einmündung der Hausener Straße auf die Landesstraße ereignet hat. Die Fahrerin eines Kleingeländewagens war auf der Hausener Straße unterwegs und wollte die Landesstraße in Richtung eines Feldweges überqueren. Dabei übersah sie laut Polizei einen 43-jährigen Autofahrer, der auf der Landesstraße unterwegs war. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt.