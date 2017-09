Hüfingen Zufrieden mit der Arbeit im Rathaus

Hüfingen (jak). Doch wie ist es nun mit der Arbeit im Rathaus? "Ich bin gut gestartet und es war ein müheloser Auftakt." Von Anfang an sei ihm klar gewesen, dass vor allem die erste Zeit sehr arbeitsintensiv sein werde. "Ich habe mir vorgenommen, im ersten halben Jahr möglichst viel zu sehen und mit möglichst vielen zu sprechen", blickt Kollmeier zurück. Auch wenn er durchaus zugeben muss, dass man voraussichtlich nach zwei Jahren erst alles wirklich gesehen hat. "Das Stadtbächlefest beispielsweise kenne ich erst aus Erzählungen."

Das alles hat er absolviert, nun steht der nächste Schwerpunkt an. "Neue Aspekte reinzubringen", formuliert der Bürgermeister. Dabei könne man in einigen Projekten schon seine Handschrift erkennen. Beispielsweise beim zentralen Ortsteilkindergarten, der Anfang September in Behla eröffnet wurde. Die Diskussionen darüber hatten zwar bereits unter dem ehemaligen Bürgermeister Anton Knapp stattgefunden. Doch ursprünglich sei geplant gewesen, dass in Behla zuerst mit einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten begonnen wird. "Dass jetzt mit einer Krippe gestartet wurde, war im Grundsatz meine Idee."

Ähnlich sieht es mit dem Breitbandausbau aus. "Ansätze waren schon vor meiner Zeit da." Doch mittlerweile nimmt Hüfingen im Schwarzwald-Baar-Kreis die Rolle des Musterschülers ein. So lobte Jochen Cabanis, Geschäftsführer des Zweckverbands Breitbandversorgung, den Hüfinger Gemeinderat. Zwar wären alle Kommunen des Schwarzwald-Baar-Kreises mit Feuereifer dabei, doch nur in Hüfingen sei er gefragt worden, was man noch alles zusätzlich machen könne und wie viel Geld dafür benötigt werde. Und so kommt es, dass im kommenden halben Jahr alle Stadtteile bedient werden.