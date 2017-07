Die Gemeinschaft der Siedler Hüfingen freute sich über jeden Gast, der zum Sommerfest in den Siedlerschopf kam. Die Besucher konnten sich zu einem gemütlichen Hock niederlassen und die vielen Geräte in Augenschein nehmen, die von den Siedlern verliehen werden. Die beiden Schuppen an der Hochstraße wurden von den Mitgliedern für diesen Zweck bestens ausgebaut. Foto: Lendle