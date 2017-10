Hüfingen Zentrale Stelle für die Betreuung von Kleinkindern

Kindergartenplätze sind Mangelware. Dennoch ist die Stadt dazu verpflichtet, ein entsprechendes Angebot zur Verfügung zu stellen. Bekommen Eltern für ihre Kinder keinen entsprechenden Platz, können sie den per Gesetz einfordern. Problem dabei sind auch die veränderten Arbeitsbedingungen: Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf spielt eine immer größere Rolle und schlägt sich daher auch im städtischen Betreuungsangebot nieder.

Die Stadt will mit dem Umbau der Schule in Behla sicherstellen, dass dieses Angebot auch weiterhin bestehen bleiben kann. Entsprechend wurde im September bereits die Kinderkrippe "Gänseblümchen" eröffnet. Die Schule ist ein weiterer Baustein, um weiter die notwendige Anzahl an Kindergarten-Plätzen zur Verfügung stellen zu können. "Im September 2019 wollen wir dort mit einer mehrgruppigen Einrichtung starten", so Bürgermeister Michael Kollmeier.

Dazu sollen die Klassenzimmer im Schulgebäude zu Gruppenräumen mit Kleingruppenraum umgebaut werden. Dabei müssen auch Böden, Decken, Wandoberflächen sowie die in die Jahre gekommene Heizung und Wasserversorgung erneuert werden. Eine entsprechende Anpassung ist auch im Außenbereich notwendig: Es müssen Spielgeräte her, ein Stabgitterzaun soll um die Anlage führen. Das alte Gebäude aus dem Jahr 1964 wird nicht reichen, um dem Bedarf gerecht zu werden. Daher ist geplant, einen eingeschossigen Anbau hinzuzufügen.