Die Premiere des Hüfinger Feierabendhocks mit der Stadtmusik ist ein Erfolg. Schon gleich zu Beginn strömten am Donnerstagabend die Gäste zum Festplatz an der Breg, der sich für diese familiären Treffen eignet. Für beste Unterhaltung sorgen die Luttlinger Musikanten, eine Abordnung der Stadtmusik. Eine gute Nachricht für die zukünftigen Vereine, welche die nächsten fünf Feierabendhocks bestreiten: Das Zelt der Siedlerfamilie bleibt für alle Veranstaltungen stehen und erleichtert somit die Bewirtung und bietet Schutz vor Regen. Der nächste Hock ist am 22. Juni mit der Hüfinger Feuerwehr. Foto: Lendle