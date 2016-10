Hüfingen Wolfgang Kleisers neues Schaffen

Diese kamen in großen Scharen zur Vernissage, bei der anlässlich seines 80. Geburtstages die Werkschau "Lebenslauf – neue Skulpturen und Zeichnungen" am Freitag eröffnet wurde. Der Musiker Albert Schafbuch umrahmte diesen Anlass feierlich am Marimbafon.

Kleiser zeigt in Hüfingen seine neuesten Arbeiten, die seit seiner letzten Schau vor fünf Jahren in seiner heimischen Werkstatt entstanden sind. Die Ausstellung bezeugt, dass er sich nach wie vor mit großer Begeisterung und künstlerischer Schaffenskraft an seinem favorisierten Werkstoff Holz betätigt, aber auch die Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lebenssituationen in Zeichnungen und Tonskulpturen auf seine Art widerspiegelt.

Seine Eindrücke zum Thema Leben sammelt Kleiser bei Spaziergängen und hält sie in Skizzen fest. Seine Impulse und Vorgehensweise erklärte er den Gästen während eines lockere Künstlergesprächs mit Kuratorin Ariane Faller-Budasz, die für ihre zehnjährige vielfältige Arbeit voller Begeisterung und Ideen mit nahezu 40 Sonderausstellungen von Joachim Seidel, dem Vorsitzenden des Förderkreises Stadtmuseum, geehrt wurde.