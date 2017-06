Hüfingen Wohnmobil gerät in Brand

Hüfingen. Ein riskantes Wendemanöver führte gestern gegen 11.40 Uhr zu einem schwerer Unfall auf der Bundesstraße 31. Als die Feuerwehr Hüfingen an der Einsatzstelle eintraf, fand sie ein Wohnmobil in Flammen und einen kaputten Mercedes. Der 83-Jährige Mercedes-Fahrer wollte von Hüfingen kommend auf die Bundesstraße fahren. Als er merkte, dass er in Richtung Freiburg unterwegs war, hat er laut Polizei auf der dreispurig ausgebauten Kraftfahrstraße gewendet.