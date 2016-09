Hüfingen Wohnhausbrand löst Großeinsatz aus

Hüfingen - In einem Wohnhaus in Hüfingen hat es am Mittwochnachmittag gebrannt. Die Einsatzkräfte rückten gegen 16.30 Uhr zum Einsatz aus. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es in der Hochstraße zum Brand. Als die Feuerwehr Hüfingen an der Einsatzstelle ankam, drang dichter Rauch aus dem Dach. Ein Großalarm wurde ausgelöst.