Hüfingen Wo Generationen schwimmen lernten

Die schöne und idyllische Badeatmosphäre entstand unter anderem durch einen kleinen Strand sowie durch eine großzügige Liegewiese, die von Birken umsäumt war und dadurch eine ganz eigene Atmosphäre verbreitete. Für die kleinen Kinder gab es auf dem heutigen Fußballfeld einen Graben mit Wasser, wo sie gefahrlos planschen konnten.

Doch auch das Schwimmbad war mit allerhand Attraktionen ausgestattet. So gab es das "Insele", wie die Hüfinger damals das gemauerte und damit fest verankerte quadratische Holzpodest nannten, von dem man mitten im Wasser mit oder ohne Sprungbrett in die Fluten springen konnte. Auch am Ufer stand ein Sprungbrett für Sprünge in den See bereit. Die Stadt hatte damals eine Holzebene im Wasser eingezogen, auf der man stehen konnte. Dieser Bereich diente den Nichtschwimmern.

An einem Seil bis zum "Insele" konnte man sich entlang hangeln, wenn man noch etwas Sicherheit benötigte. "Erst wenn man diese Strecke ohne das Seil durchschwimmen konnte, galt man als Schwimmer", erinnert sich Otmar Mayer, der wie viele andere Hüfinger dort das Schwimmen lernte und noch heute gerne ins Becken steigt. "Die bereits verstorbene Olga Gompert brachte hier ganz privat vielen Kindern das Schwimmen bei und fuhr noch bis ins hohe Alter, im Bademantel gehüllt, mit dem Fahrrad zum Kofenweiher, um hier zweimal täglich ihre Runden zu drehen.

Otmar Mayer freute sich wie die vielen anderen Kinder und Jugendlichen darauf, sich nach der Feldarbeit an heißen Tagen im Schwimmbad zu vergnügen und abzukühlen. Das erfrischte nicht nur, sondern spülte auch die Schweißtropfen weg. Und man war stets in bester Gesellschaft. Ab und zu nutzte man am Abend auch gerne das Bubenbad an der stadtnahen Breg, das hinter dem Knabenheim (heute Burgplatz) schnell zu erreichen war. Hier durfte man aber erst in die Fluten der Breg steigen, wenn die "Knaben" abends im Heim waren.

Auch das war meist eine Riesengaudi. Otmar Mayer war deshalb in den Sommermonaten tiefbraun gebrannt, und so mancher Franzose der Besatzungsmacht, die nach dem Krieg auch gerne das Schwimmbad an der Seemühle nutzen, fragte ihn deshalb: "Du Maroc?" "Nein ich Hüfinger", lautete seine lachende Antwort.

Auch seinen eigenen Söhnen hat Otmar Mayer hier noch das Schwimmen beigebracht und sich dabei immer wieder gerne an seine Jugend und die schönen Stunden im Hüfinger Freibad erinnert.

Die Gegend rund ums Stauwehr war für Kinder und speziell die Jungen ein abenteuerliches El Dorado. "Hier konnte man im Überlauf auf der Insel nach Blutegeln, anderen interessanten Kleintieren und Fischen Ausschau halten", erinnert sich Hermann Sumser, der von einer unglaublichen Idylle berichtet, die sich entlang des Ufers unter Laubbäumen hindurch in Richtung Bräunlingen auftat. 1963 wurde das Bad aufgrund der mangelhaften Wasserqualität geschlosssen.I