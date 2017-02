Hüfingen Windböe reißt die Spitze ab

Ganz so gut ging es dem großen Narrenbaum vor dem Rathaus allerdings nicht. Zwar hatten die große Anzahl von Zimmermännern auch bei Gegenwind keine Probleme, den geschmückten Baum mit vereinten Kräften in die richtige Position zu hieven, was auch gebührend gefeiert wurde. Doch der Schreck kam eine halbe Stunde später mit einer aufbrausenden Windböe. Diese erfasste die bunt geschmückte Spitze des Baumes und knickte sie ab. Sie fiel auf den Rathausplatz nieder, der allerdings nicht mehr arg bevölkert war. So wurde niemand verletzt. Doch auch ohne Spitze am Narrenbaum genießen die Narren die Hüfinger Fasnet.

Hüfingen (aw/bo). Bei schönstem Sonnenschein konnten die Boschenstecher Sumpfohren ihr traditionelles Boschenkarrenrennen starten. Dabei geht es darum, mit dem Boschenkarren schnellst möglich einen Parcours zu bewältigen. Gelagert auf dem Karren sind dabei Holzstücke, die die Sumpfohrener Boschen darstellen sollen. Boschen sind Torfstücke, die früher in Sumpfohren zum Heizen genutzt wurden. Hierbei erlebte der ein oder andere große oder kleinere Narr eine waghalsige Tour, welche vom Publikum mit viel Applaus belohnt wurde.

Ende der Kinderbefreiung

Gestern erlebten die Narren aus Hausen vor Wald ein Novum: Sie konnten sich sich zur besten Mittagsessenszeit erstmals im Bürgerhaus mit Speis und Trank versorgen. Mittelfristig hoffen sie wieder an ihren angestammten Platz im Gasthaus Adler zurückzukehren, doch die neue Speisestätte erwies sich als probate Alternative. Von ein wenig Wehmut begleitet die Befreiung der Kindergartenkinder, die sich ab spätestens 2019 bekanntlich eine neue Bleibe suchen müssen. In Feierlaune zeigten sich die Narrenzunft der Reeti-Wölfe mitsamt der Zunftkapelle, die in den kommenden Tagen das Verwaltungszepter übernehmen.

Kinderherzen erobert

Gestern pflegte der Narrenverein Kehrwieder in Mundelfingen die Tradition und stürmte nach dem Antrommeln den Kindergarten. Narrenvater Gebhard Welte und seine unbekannte Hexenbraut waren in der Bildungseinrichtung die Garanten für gute Stimmung mit der sie im Nu die Herzen der Kinder eroberten.

Derweil traf sich der Elferrat in privaten Gefilden zum morgendlichen Stand-up, dem er sich erst während der Schülerbefreiung und beim Rathaussturm anschloss. Dort warteten die Schmotzige-Dunschdig-Hexen und wie sie alle heißen mit einem pompösen Programm auf. Buntes Treiben bei frühlingshaften Temperaturen führte zu fortgeschrittener Nachmittagsstunde in die Vereinsräume im Rathauskeller, in dem seit Jahren der erste Hochtag der Fasnet ausklingt.

Premiere für Bergesel

Frühmorgens am Schmutzige Dunnschdig, noch bevor die ersten Hähne krähen, drängte es die Musiker der Musikkapelle Fürstenberg auf die Dorfstraßen und Gassen. Ihrem musikalischen Weckruf folgten mit fortgeschrittener Dauer immer mehr Einwohner, die sich entweder unters Narrenvolk mischten oder zur Arbeit gehen mussen.

Erstmals waren in diesem Jahr auch die vor wenigen Wochen aus der Taufe gehobenen Bergesel auf Tour. Aktuell gibt es neun von ihnen, die an die Zeiten erinnern wollen, als sie das Wasser mangels Brunnen auf die einst bewohnte Bergkuppe transportierten, um die Einwohner mit dem lebensnotwendigen Nass zu versorgen.

Letzte Aktion

Erstmals in ihrer 30-jährigen Geschichte beteiligte sich die Zunftkapelle aus Behla ohne ihren Vorsitzenden Egon Bäurer am Schmotzige Dunschdig. Doch auch ohne Kapitän wagten sie die Fahrt ins Blaue und stürmten gemeinsam mit den Wetti der einheimischen Zunft die Schule und das Rathaus. Es dürfte die letzte Befreiung gewesen sein, da die Schule bald endgültig ihre Pforten schließen wird.

Für Ersatz ist gesorgt. Demnächst erfreuen sich die Wetti an der Wiedereröffnung des Kindergartens. Am Nachmittag stand das noch Wettklöpfen auf dem Programm.