Hüfingen Weniger Lehrer, mehr Schüler

Daniel Linn ist 29 Jahre und stammt aus Saarbrücken. Er ist ausgebildeter Gymnasiallehrer mit den Schwerpunkten Deutsch und Gemeinschaftskunde. Er studierte in Heidelberg, absolvierte sein Referendariat in Eppelheim und lebt in Hüfingen. Er wird als Klassenlehrer die Klasse 6a übernehmen.

Denise Hornung ist ebenfalls ausgebildete Gymnasiallehrerin. Die 30-Jährige stammt aus Singen und studierte in Konstanz, wo sie auch ihr Referendariat abschloss. Die Schwerpunkte der zukünftigen Klassenlehrerin der Klasse 5c sind Deutsch, Geschichte sowie Sprach- und Gesellschaftswissenschaften. Darüber hinaus unterrichtet sie auch Spanisch. Auch sie lebt nun in Hüfingen.

Britta Andelfinger ist bereits seit März an der Lucian-Reich-Schule. Die aus Blumberg stammende 33-jährige Pädagogin unterrichtete zuvor an der Scheffelschule in Blumberg und war bis April im Erziehungsurlaub. Sie unterrichtet die Fächer Mathematik und Musik in der Sekundarstufe.

Katrin Knapp aus Freiburg ist seit November an der Hüfinger Schule und wird nun Klassenlehrerin der 2c. Die 36-Jährige stammt aus Eigeltingen und war im Erziehungsurlaub. Ihre Schwerpunkte sind Deutsch, Heimat- und Sachkunde sowie Englisch und katholische Religion. Ramona Hauser stammt aus Behla und wird an der Hüfinger Schule Klassenlehrerin der 3a. Die 27-Jährige unterrichtet hauptsächlich an der Grundschule, ihre Schwerpunkte liegen in den Fächern Deutsch, Englisch und katholische Religion. Ihr Studium absolvierte sie in Freiburg.