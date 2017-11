Hüfingen Wehr erhält neuen Funktisch

Es verfügt über analogen Funk und ist bereits technisch auf das neue digitale Funksystem vorbereitet, das in den nächsten Jahren kreisweit im Schwarzwald-Baar-Kreis in Betrieb genommen werden soll. Zudem liefert die Technik über einen Alarmbildschirm in der Fahrzeughalle wichtige Informationen zum Einsatz und Einsatzort.

Dokumentationsaufwand wächst stetig

Der Feuerwehrdienst erfordert seit Jahren einen stetig wachsenden Aufwand an Dokumentation, Prüfung und Datenpflege.