Hüfingen Wegen Überfall auf Spielothek ins Gefängnis

Der gebürtige Serbe fuhr am 12. Juni gegen 20.40 Uhr mit seinem Motorrad vor die Spielothek Flair in Hüfingen. Zuvor habe er das Fahrzeug in einer Seitenstraße abgestellt und sich versichert, dass außer einer Angestellten keiner zu sehen war, so ein Kriminalbeamter. Nachdem er die Spielothek leer vorgefunden hatte, fuhr er vor den Laden. Laut Anklage ließ er den Motor laufen, behielt den schwarzen Motorradhelm als Maskierung auf und betrat die Spielothek mit einer silbernen Spielzeugpistole. Die Verkäuferin habe sofort erkannt, dass es sich um eine Spielzeugwaffe handele und sich nur darum gesorgt, dass der Beschuldigte ihr das Geschoss auf den Kopf schlagen könne, so die Verteidigerin. Er forderte die Frau auf, die Kasse zu öffnen und ihm das vorhandene Bargeld herauszugeben. Die Geschädigte übergab dem 23-Jährigen schließlich die in der Kasse liegenden 1000 Euro.

Die Verteidigerin unterstrich, dass der Hüfinger sich direkt nach der begangen Tat entschuldigt habe und erst dann mit dem Motorrad geflohen sei. Die Waffe habe er, nach eigenen Aussagen gegenüber der Polizei, im Wasser versenkt und führte die Beamten sogar zu dem Ort. Doch von der Spielzeugpistole fehlte jede Spur.

Nachdem die Polizei einen anyonymen Hinweis entgegen genommen hatte, forderte sie den arbeitslosen Maschinen- und Anlageführer auf, ihnen das Kennzeichen des Tatfahrzeuges zu übergeben. An einem vereinbarten Termin überreichte er der Polizei ein Nummernschild, das sich im Nachhinein als Fälschung herausstellte.