Hüfingen Wecken durch die Bächli Glonki

30 Mitglieder zählen die Bächli Glonki, die man im Weckhäs zwar hauptsächlich an der Fasnet zu Gesicht bekommt, die aber dennoch über das ganze Jahr hindurch ganz unterschiedliche Aktivitäten anbieten. Man trifft sich beim Aufhängen des Narrenkastens am Dreikönigstag, am "Schmutzige" hissen sie ihre Fahne in der Hauptstraße und sind natürlich bei der Rathausstürmung dabei. Wenn manch Spätheimkehrer vom Turnerball noch unterwegs ist, treffen sich die Mitglieder der Bächli Glonki am Fasnet-Mentigmorgen um fünf zum gemeinsamen Frühstück um sich für ihren Weckgang zu stärken. Am Nachmittag nehmen sie am Umzug durch die Hauptstraße teil.

Darüber hinaus halten sie mit einem Jahresprogramm den Verein beisammen.

Sie treffen sich am Fasnet -Freitag zum Schwimmen im Hallenbad, am Fasnet-Samstag trifft man sich zum Kappenabend bei Schlüters im Carport, wo auch die "Eichung" von Yvonne Schlüter als neues Mitglied gefeiert wird. Zum Hanselumzug am Dienstag trifft man sich vor dem Boll mit Sweat-Shirt und Mütze. Bei einer Mai-, Vatertags- und Herbstwanderung wird die Geselligkeit gefördert und im kommenden Winter findet erstmals ein Nachtspaziergang mit Fackeln rund ums Römerbad mit anschließendem Weihnachtshock statt.