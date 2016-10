Hüfingen Wasserschaden auf der Lehrertoilette

Hüfingen (jak). Ursprünglich war vermutet worden, dass für die Behebung des Wasserschadens in der Lehrertoilette der Grundschule nur kleinere Maßnahmen nötig sind.

Die Sommerferien sollten ursprünglich ausreichen. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass weit mehr Arbeiten nötig sind. Dafür müsse auch das südliche Treppenhaus im Gebäude gesperrt werden, gab Bürgermeister Michael Kollmeier in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Für Schüler und Lehrer, die in die Klassenzimmer der oberen Stockwerk gelangen müssen, wurden Ausweichwege geschaffen. So könne der Unterricht wie gewohnt stattfinden. Voraussichtlich dauern die Arbeiten noch zwei Monate an. "Wir haben die Gebäudeversicherung eingeschaltet", sagt Bürgermeister Kollmeier.