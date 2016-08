Hüfingen Was Porsche und Mercedes brauchen

Hüfingen. Was genau das Unternehmen in Hüfingen aber macht, überraschte nicht nur Guido Wolf auf seiner Sommertour, sondern auch den ein oder anderen der Hüfinger Gemeinderat. Hier wird produziert, was Audi, Mercedes, Porsche und Volkswagen in ihren Fahrzeugen verbauen. Beispielsweise Nockenwellen, mit denen einzelne Zylinder abgeschaltet werden können. Schwarzwälder Fräs- und Drehteile für die deutsche Automobilindustrie.

Dabei ist das Leben als Zulieferbetrieb nicht einfach: Gerade der aktuelle Streit zwischen Volkswagen und einem Zulieferer bewegt WST-Firmengründer Georg Willmann sehr. Auf der einen Seite Sympathie für den Zulieferer, auf der anderen Seite auch die Sorge, denn wenn ein Automobilhersteller die Produktion einstellt, trifft das auch das Löffinger Unternehmen, das 70 bis 75 Prozent seines Umsatzes im automotiven Bereich macht.

"Als Zulieferer für die Automobilindustrie muss man Tag und Nacht am Ball sein und 150 Prozent geben, sonst hat man überhaupt keine Chance", sagt Willmann und spricht vom harten Ton gegenüber den "kleinen Lieferanten".