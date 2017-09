Hüfingen Wanderer erkunden die Quellregion

Hüfingen. Die Quellregion Donau hatte dazu eingeladen, und in Tilmann von Kutzleben war ein routinierter Wanderführer am Start, der sich seit Jahren im Schwarzwaldverein engagiert. An dem Tag erfuhren die Gäste, dass sich das Wandern zwischen den beiden Bregstädten auch in kulturhistorischer und geografischer Hinsicht lohnt. Von Kutzleben beschrieb Hüfingen als westlichsten europäischen Standort einer Leonhards-Kapelle, informierte über das einheitliche Beschilderungssystem, das der Schwarzwaldverein entlang der Wanderwege in seinem Einzugsgebiet einführte. Am Nachmittag bot Falkner Franz Ruchlak am Römerbad seine Greifvogelshow.