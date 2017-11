Hüfingen "Von Zerstörung des Gesichts kann keine Rede sein"

"In dem Ökonomieteil befand sich kein handbehauener Holzbalken mehr, Bruchsteinmauern waren lediglich noch neun Metern mit einer Höhe von zwei Meter vorhanden. Fünf Meter davon musste ich vom Statiker aus für ein neues tragfähiges Fundament entfernen, die restlichen vier Meter habe ich entfernt, weil in dem Bereich ehemaliger Schweinestall nun der Heizungsraum ist. Da kommt das Historische wenig zur Geltung und es konnte ebenfalls ein vernünftiges Fundament geschaffen werden", macht der Bauherr deutlich. Das hauptsächliche Abbruchmaterial stamme aus dem Betonboden und den Futtertrögen des Kuhstalls. "Das Scheunentor und das Stallfenster waren auch nicht mehr historisch, da die Frontseite ebenfalls in den 1960ern neu mit Ziegelmauern errichtet und das Tor und das Fenster verändert wurden. Wahrscheinlich ist der IG Baukultur auch nicht bewusst, dass vor dem Erbe das Gebäude geteilt wurde. Wie berichtet ist meine Nichte Anna Wallschläger Eigentümerin des Wohnhauses und ich Eigentümer des Ökonomieteils. So musste ich aus Brandschutzgründen eine komplett neue Brandmauer auf der Seite des Wohnhauses hochziehen. Dadurch sind die Bruchsteinmauern des Wohnhauses für mich nicht mehr sichtbar. Nicht alles was hinter einem Scheunentor ist, ist auch zwangsläufig historisch", sagt Wallschläger. "Und die Bauvorschriften ließen in meinem Fall kein freies Bauen zu. Entgegen den Beobachtungen der IG Baukultur wurde am Wohnhaus lediglich das Dach erneuert und innen eine Zwischenwand versetzt. Von einer Zerstörung des äußeren Gesichts kann keine Rede sein, an Fenstern und Mauern wurde nichts verändert. Die Fensterläden waren schon lange weg. Dies ist auf den Bildern gut zu erkennen. Meine Nichte liebt die alte Substanz und hat innen lediglich passend zum Haus renoviert", verteidigt sich der Fürstenberger und betont: "Den Einsatz von der IG Baukultur für die Bewahrung der Baaremer historischen Bausubstanz schätze ich sehr. Die Beispiele von Herrn Ketterer in Pfohren und ihr Beispiel aus Bräunlingen sind vorbildlich im Sinne dieses Ziels. Leider ist dieser Idealismus nicht in jedem Fall auch praktisch umzusetzen. Ich lade Herrn Sumser gerne ein, sich ein genaues Bild der Situation zu machen. Vielleicht sind Sie dann zu einer Korrektur ihrer Einschätzung bereit", hofft er.