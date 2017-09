Hüfingen Von Spirituals bis zu Musicalsongs

Den Auftakt macht der "etwas andere Dorfkirchenchor", verstärkt durch den Kirchenchor von Döggingen. Da sie denselben Chorleiter haben und im Zuge der Seelsorgeeinheit Festgottesdienste gemeinsam gestalten, treten sie auch bei diesem Konzert zusammen auf. Sie singen Gospels und moderne Kirchenlieder vielstimmig und a capella. Alle Arrangements hat Klaus Geiger für seine Chöre selbst geschrieben. Die Musikkapelle unter Leitung von Stefan Teichner hat neben sakraler Musik den Musicalhit "Jesus Christ Superstar" von Andrew Lloyd Webber auf dem Programm. In den unvergesslichen Melodien aus dem Film "Legenden der Leidenschaft" (Legends of the Fall) wird die Klangfarbe der Musikkapelle mit einem Klavier ergänzt.

Den letzten Teil bestreitet der Jubiläumschor. Aus dem breiten Repertoire erklingen ein Gospel, ein Spiritual und geistliche Lieder aus verschiedenen Epochen. Dirigent Rudi Teichner singt das Solo beim MGV-Klassiker "O Herr, welch ein Morgen", und beim "Vater unser" begleitet Lilija Blenkle den Chor am Klavier.

Der MGV Hausen vor Wald wurde 1952 gegründet. Männer der fast ersten Stunde waren der heute noch aktive Sänger Dieter Großhardt und Dirigent Rudi Teichner. Mit 14 Jahren traten sie 1953 dem Verein bei. Seit 1969 ist Rudi Teichner als Dirigent für den Verein verantwortlich.