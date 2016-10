Hüfingen Vier Neue in der Führungsriege

Auch die Sumpfohrener Damen folgen seit 40 Jahren diesem Leitbild: Entsprechend haben sie in diesem Jahr gefeiert. Doch nach diesem erfreulichen Ereignis im Frühjahr des Jahres mussten sie bei ihrer Generalversammlung am Mittwochabend drei langjährige Vorstandsmitglieder aus ihrem Amt verabschieden: Die Ansprechpartnerin Elisabeth Albicker verließ nach 16 Jahren die Vorstandschaft. Ihr großes Steckenpferd war das Landfrauenfest, für dessen Programm sie sich die letzten Jahre kümmerte. Kassiererin Birgit Meier entschied sich ebenfalls nach 19 Jahren für einen Rücktritt. Sie kümmerte sich zuvor jahrelang um die Dekoration an der Weihnachtsfeier 60-Plus und die Geschenke für die Adventsfeier.

Nach über 13 Jahren trat auch Schriftführerin Irene Meyer zurück. Sie war neben dem Posten als Schriftführerin ebenfalls in anderen Positionen der Vorstandschaft aktiv.

Mit ihrer ruhigen und gut organisierten Art verschaffte sie sich viel Respekt bei den Damen und war eine große Stütze für den Verein.