Hüfingen Viel Musik in der Seniorenresidenz

Hüfingen-Hausen vor Wald. Seit Jahrzehnten war erstmals auf der Bühne in Hausen vor Wald ein Dreiakter zu erleben. Fast zwei Stunden lang sind die jungen Schauspieler textsicher und mit viel Witz in die Rollen der kriminellen Senioren geschlüpft.

Die Viererbande der Seniorenresidenz wurde sehr gut und authentisch gespielt von Jessica Bauer als die Tonangebende, die Verkleidungskünstlerin mit viel Charme von Elena Albicker, Judith Albicker überzeugte als vergessliche und etwas ausgeflippte dritte Dame im Bund und Axel Schmall war der Mann für alle Fälle. In den Nebenrollen glänzten Hermann Kaiser als Heimleiter unbestimmten Alters, die Brüder Andreas und Markus Baumann, die in der Rolle der Ganoven sehr authentisch rüberkamen, Michaela Bader, die Betreuerin im Seniorenheim und als Enkelin Lisa-Marie Schamier, die erstmals Theater spielte und ebenfalls eine tolle Leistung vollbrachte. Die Maskenbildnerin Tanja Dorer aus Döggingen hat bestens zur Echtheit der Jugendlichen als Senioren beigetragen.

Mit "Venite Adoremus", arrangiert von Heinz Briegel, eröffnete die Musikkapelle unter Leitung von Stefan Teichner das Weihnachtskonzert. Es folgten ebenso brillant gespielt "Jingle bells" und das moderne Weihnachtslied von Mariah Carey "all I want for Christmas is you". In der vom begeisterten Publikum geforderten Zugabe glänzte Martin Eppinger mit einem Trompetensolo.