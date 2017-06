Hüfingen Viel Lärm um Schutz

Hüfingen (jak). Das Regierungspräsidium Freiburg, das für die Planungen zuständig ist, hatte immer betont, dass der Bund nur einen Lärmschutzwall mit einer Höhe von sieben Metern finanzieren werde. Bei mehr müsste die Stadt Hüfingen die Kosten selbst übernehmen. Die Begründung: Lange sei der Ausbau der B 27 klar gewesen, Hüfingen habe das Baugebiet "Auf Hohen" mit diesem Wissen geplant. Und so stelle der Bund auch nur den Lärmschutz zur Verfügung, der ohne das Baugebiet notwendig sei, so in einem Schreiben von 2015.

Mittlerweile ist Bewegung in die Sache gekommen: Der Lärmschutzwall, der auch noch von einer Lärmschutzwand gekrönt wird, soll eine Höhe von 12,50 Meter haben und rund 3,3 Millionen Euro kosten. Sieben Meter zahlt der Bund, den Rest zahlt die Stadt Hüfingen. Immerhin eine Million Euro kostet der zusätzlich Lärmschutz.

Für die Anwohner "Auf Hohen" und die zukünftigen Bauherren sicher eine gute Nachricht. Auch wenn nicht jeder im Hüfinger Gemeinderat die Übereinkunft, die das Regierungspräsidium und Bürgermeister Michael Kollmeier getroffen haben, begrüßt. Das Abstimmungsergebnis spricht für sich: CDU und FW/FDP/UWV stimmten geschlossen für das Projekt. Anders sah es in den Reihen der SPD aus: ein Ja von Reinhard Isak, drei Enthaltungen von Christine Harms-Höfler, Sigmund Vögtle und Miguel Quilamba und ein deutliches Nein von Kerstin Skodell.