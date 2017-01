Hüfingen Unwahrheiten aus der Welt geschafft

Während in der Stadt und den fünf Ortsteilen gerätselt wird, ob die ehemalige Bürgermeisterkandidatin Astrid Hennies die Miete für ihre Unterkünfte bezahlt hat, sehen sich ihre Genossen in der Pflicht, den Ruf der Hamburgerin wieder herzustellen. Astrid Hennies ist schon lange wieder in ihrer Heimat und sitz dort als Abgeordnete in der Bürgerschaft, aber die Hüfinger sollen ja nicht schlecht über die Frau denken, die ins Rathaus einziehen wollte.

Doch wie räumt man am besten ein Gerücht aus der Welt? Die örtliche SPD hat den Weg gewählt, mit einer Bekanntmachung mitzuteilen, was ihrer Meinung nach wahr und unwahr ist. Unwahr sei, dass sie für die Übernachtungen in Hüfingen nicht bezahlt habe.

Astrid Hennies habe ihre Unterkunft in Hausen vor Wald bar bezahlt und den Betrag für die Unterkunft in Hüfingen am 20. Juli überwiesen, teilen der SPD-Ortsverein und die SPD-Fraktion so mit, dass es auch wirklich jeder mitbekommt. Selbst diejenigen, die noch gar nichts von den Gerüchten wussten.