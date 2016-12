Hüfingen Unternehmen verspricht Offenheit

Was für ein Mittel ist "Sleeper Protect"?

Das Mittel "Sleeper Protect" gibt es seit 2002. Für das Imprägnieren der Holzschwellen soll eine Mischung, die aus 95 Prozent natürlichem Öl, das bei der Papierherstellung entsteht, und zu fünf Prozent Konzentrat besteht, verwendet werden. Alle Inhaltsstoffe wären von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin positiv bewertet worden. "Alles, was gesetzlich notwendig ist, wurde bereits erteilt", sagt Wendelin Hettler von Fürsternberg-THP.

Warum ist die Anlage so nahe Wohngebiet geplant?

Die Lage der Anlage lässt sich damit begründen, dass die imprägnierten Holzschwellen unter einem Dach gelagert werden sollen. So werde unbehandeltes Holz angeliefert und nach dem Imprägnieren dann im benachbarten Gebäude gelagert. Grundsätzlich werde zukünftig auf dem kompletten Gelände kein imprägniertes Holz mehr im Freien gelagert.

Warum soll die Anlage in Hüfingen gebaut werden?

Laut Heidel gibt es verschiedene Gründe: Sowohl das Fachpersonal, als auch die Infrastruktur wären am Standort Hüfingen vorhanden. "Wir wollen damit auch den Standort stärken und die Arbeitsplätze sichern", sagt der Geschäftsführer. Kritik, dass durch die Anlage nur zwei Arbeitsplätze geschaffen werden, weist Heidel zurück. "Es geht um die Zukunft und wie wir uns positionieren", erklärt er. Denn in ein paar Jahren wären die klassischen Eisenbahnschwellen tot und alle europäischen Staatsbahnen würden sich jetzt schon Gedanken über teerölfreie Alternativen machen. Ein Markt, den sich auch Fürstenberg-THP gerne erschließen möchte.

Wie gefährlich sind die Anlage und das Mittel für die Umwelt?

Laut Angaben des Unternehmens bestünde keine Gefahr. "Vieles, was man zuhause im persönlichen Bereich hat, ist ähnlich klassifiziert", sagt Hettler mit Blick auf das Datenblatt. Das Mittel werde mit dem Tankzug angeliefert und komme mit dem Oberflächenwasser nicht in Berührung. Sollte die Anlage ein Leck haben, dann sei die darunterbefindliche Wanne so konzipiert, dass sie die komplette Flüssigkeit auffangen könne.

Warum ist nicht mehr das Landratsamt für die Genehmigung verantwortlich?

Ursprünglich waren die Unterlagen beim Landratsamt abgegeben worden, mittlerweile ist allerdings das Regierungspräsidium für die Genehmigung der Anlage verantwortlich. Der Grund ist allerdings nicht, wie Anwohner vermuteten, dass die Sache dem Landratsamt zu heiß geworden sei, sondern dass sich die Gesetzeslage geändert hat. Seit Juni müssen immissionsschutzrechtlich relevante Anlagen genehmigt werden. Das war, als der Antrag Anfang des Jahres beim Landratsamt eingereicht wurde, noch nicht bekannt.

Wie sieht der zeitliche Ablauf des Genehmigungsverfahrens aus?

Aktuell liegen noch nicht alle Unterlagen beim Regierungspräsidium vor. Sobald das der Fall ist, wird das Verfahren offiziell eingeleitet und die Unterlagen öffentlich ausgelegt. Dann haben auch Anwohner noch einmal die Gelegenheit, ihre Einsprüche einzureichen. Dazu werden wahrscheinlich sechs Wochen Zeit gewährt. Anschließend werden alle Unterlagen und auch die Einsprüche der Anwohner von der Genehmigungsbehörde geprüft. Danach ist ein Erörterungstermin geplant. Dieser soll in Hüfingen stattfinden. Bürgermeister Michael Kollmeier versicherte bei der Informationsveranstaltung, dass die Stadt einen geeigneten Raum zur Verfügung stellen werde. Weitere sechs Wochen nimmt sich der RP dann Zeit, die Unterlagen zu prüfen und die Entscheidung auszuarbeiten. Insgesamt ist für solche Verfahren ein Zeitraum von 28 Wochen vorgesehen.

Kann die genehmigte Anlage ohne Weiteres erweitert werden?

Hier gibt es ein klares Nein des Regierungspräsidiums. "Bei wesentlichen Änderungen muss das Unternehmen wieder in ein Genehmigungsverwahren", sagt Herbert Swarowsky, Leitender Technischer Direktor beim Regierungspräsidium. Eine Verdopplung der Kapazität oder eine schrittweise Aufrüstung der Anlage mit einer Salami-Taktik sei nicht möglich. Auch werde die Anlage vonseiten des Regierungspräsidiums regelmäßig geprüft.