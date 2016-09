Hüfingen Umzug vor tausenden Zuschauern

Hüfingen-Mundelfingen. In Mundelfingen nutzt die 35 Mitglieder starke Gruppe die Gelegenheit, sich intensiv Gedanken über die thematische Gestaltung des Erntedankwagens zu machen.

Das Thema bietet jede Menge Interpretationsspielraum, was die Herausforderung steigert und die Situation keineswegs erleichtert. Die Mundelfinger Landjugendlichen packen das Projekt Erntedankwagen mit vollem Schwung an.

In ihrem Gruppenraum und in der Strohmayer-Halle basteln sie in filigraner Feinstarbeit den Wagen. Erfahrung haben die jungen Leute genug, sind sie doch als Dauergast mit einem Wagen beim Erntedankfest dabei. In diesem Jahr ist das Interesse am Motto derart hoch, dass sie es sogar mit neun Mitbewerbern zu tun haben.