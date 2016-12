Yoga und Tanz kombiniert: Bei dieser Trainingseinheit hatten Ines Zandona aus Bräunlingen, Sarah Höhn aus Mundelfingen und Sonja Santa-Cruz aus Hüfingen einen unvorhergesehenen Zulauf. Sie waren selbst von der Resonanz überrascht. Ursprünglich hatte das Trio eine Trainingseinheit geplant. Dann meldeten sich nach einem Aufruf in der Zeitung etwa 100 Teilnehmerinnen an. Santa-Cruz, Höhn und Zandona (sitzend in der Mitte von links) entschieden, bereits am Morgen mit einer zusätzlichen Einheit zu starten. "Wir mussten die Riesengruppe teilen, da wir sonst in der Halle keinen Platz gehabt hätten", sagte das Trio nach dem Kursende. Bunt gemischt war die Teilnehmerschar, auch Trainerinnen von Fitness-Studios aus der Region waren als Teilnehmerinnen dabei. Das Mitmachen war kostenlos, wer wollte, konnte eine Spende in das Körbchen für das Projekt Villa Milagrosa legen. Inklusive einiger Firmenspenden kamen die besagten 1800 Euro zusammen. Ob es im kommenden Jahr eine Neuauflage dieser Unterrichtseinheit geben wird, steht noch nicht fest. "Wir wollen alles erst ein mal sacken lassen", hieß es von den völlig überwältigten Übungsleiterinnen. Nach Durchsehen der Rückmeldebögen der Teilnehmerinnen jedoch, wäre eine Wiederauflage fast schon Pflicht, denn diese fiel nach dem zweistündigen, intensiven Training durchweg positiv aus. Foto: Müller