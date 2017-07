Mit einer gemeinsamen Aufführung mit dem Titel "Glück und was sonst noch zählt" haben sich 64 Schüler aus drei Klassen von ihrer Lucian-Reich-Grundschule verabschiedet. Doch ein großer Teil davon (40 Prozent) bleibt in Hüfingen und besucht die Gemeinschaftsschule, 27 Prozent wechseln aufs Gymnasium, 31 Prozent auf die Realschule und zwei Prozent besuchen eine Werkrealschule. In einer gespielten Fernsehsendung hinterfragten die Viertklässler die Begriffe Glück, Hoffnung, Klugheit, Fleiß und Geld. Das Gemeinschaftswerk wurde von den Schülern zusammen mit ihren Klassenlehrerinnen Eva Leggemann, Anna Will und Anna Schultis einstudiert. Heraus kam, dass man, um glücklich zu sein und im Leben weiter zu kommen, nicht unbedingt eine Tasche voller Geld benötigt, sondern eben auch eine Portion Klugheit, Fleiß, Hoffnung und Glück. Konrektorin Christiane Schell dankte den Viertklässlern für diese schöne Aufführung, mit der sich die Schüler verabschiedeten. "In den vier Jahren ward ihr Kinder in rund 160 Schulwochen an 800 Schultagen in rund 3900 Schulstunden an unserer Schule", rechnete sie vor. In Anlehnung an den Song von Mark Forster "Egal was kommt, es wird gut sowieso, immer geht ’ne neue Tür auf irgendwo", mit dem die Feier endete, erklärte Schell den Schülern, dass die Türen für sie offen stünden, sie aber selbst hindurch gehen müssten. "Aber ihr seid nicht alleine und ihr könnt groß und stark hindurchgehen." Fotos: Lendle