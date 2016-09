Hüfingen Töpfermarkt bleibt ein Besuchermagnet

Schon am Samstag nutzten interessierte Gäste aus Nah und Fern die sommerlichen Temperaturen um während eines Rundgangs über den Markt ihr Lieblings-Kunst-Stück zu ergattern. Die meisten Aussteller sind mit den Geschäften zufrieden, wenn diese auch ganz unterschiedlich ausfallen. Die Wahl fällt bei diesen tausendfach schönen Dingen für Tisch, Haus und Garten allerdings nicht leicht, so vielfältig und unterschiedlich ist das Angebot. Doch obwohl jedes Stück ein Unikat ist, haben die wunderschönen Tonarbeiten eines gemeinsam: Den hohen Qualitätsanspruch der auch nach einem Vierteljahrhundert immer noch den Ton angibt.

Der Samstag bot noch genügend Platz für ein ungehindertes und entspanntes Durchkommen, ein Schwätzle und einen freien Blick auf die herrlich ausgeschmückten Stände des Töpfermarktes, der durch verschiedene Gastronomie-Inseln im Altstadt-Ambiente noch aufgewertet wurden. Lediglich in den Ausstellungsräumen des Museums, in der Rathausgalerie sowie in der Festhalle tröpfelten die Besucherzahlen. Jedoch kamen ins Rathaus und ins Stadtmuseum vor allem gezielt diejenigen kunstinteressierten Gäste, die Freude und Erstaunen an den hochkarätigen Ausstellungsstücken namhafter Spitzenkeramiker der Gruppe 83 zeigten. Denn diese Arbeiten sind etwas ganz Besonderes, da sie die aktuellen Ergebnisse namhafter Künstler zeigen, die einen langen Entwicklungsprozess hinter sich haben. "Die Gäste, welche die Ausstellung besuchten waren nicht nur an dieser zeitgenössischen Keramik-Kunst interessiert, sondern waren auch sehr gut informiert und kannten sich in dieser Kunstrichtung sehr gut aus", freut sich der künstlerische Leiter der Keramikwochen Walter Lokau aus Bremen, der höchstpersönlich in der Rathausgalerie die Gäste begrüßte und ihnen für Gespräche bereit stand.

Auch der Sonntag präsentierte sich mit Bilderbuchwetter für die Open-Air-Kunstschau auf dem Sennhofplatz. Trotz guter Besucherzahlen gab es kein Gedränge zwischen den Ständen, so dass auch an diesem zweiten Verkaufstag entspanntes Bummeln angesagt war. Die neue Einteilung der Standorte für die 49 Anbieter boten immer wieder Überraschungsmomente.