Hüfingen Tipps für Therapie und Prävention

Über Früherkennung und ambulante Behandlungsmöglichkeiten bei Brustkrebs spricht Wolfgang Bauer, leitender Oberarzt am Brustzentrum der Frauenklinik am Schwarzwald-Baar-Klinikum, am Sonntag ab 11.30 Uhr. Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen. In Deutschland erkranken jährlich etwa 70 000 Frauen an dieser Krankheit. In den vergangenen Jahren haben sich die Möglichkeiten der Diagnose und Therapie deutlich verbessert, so dass deutlich weniger Frauen an Brustkrebs sterben als noch vor zehn Jahren. Bauer stellt in seinem Vortrag die neuesten Verfahren zur Früherkennung und Behandlung von Brustkrebs vor. Er zeigt die Möglichkeiten auf, wie durch ein interdisziplinäres Vorgehen eine möglichst umfassende und ganzheitliche Strategie für jede betroffene Patientin entwickelt werden kann.

Ästhetische und plastische Chirurgie stehen beim Vortrag am Sonntag ab 13.30 Uhr im Mittelpunkt. Zur Sprache kommt, was möglich und was erlaubt ist. Krankheiten können Form und Aussehen des Körpers negativ beeinflussen, zum Beispiel entstellende Tumore, Verletzungen, Unfälle oder Verbrennungen. In diesen Fällen Aussehen und Funktion wieder herzustellen, ist Aufgabe der ästhetischen und plastischen Chirurgie. Dies verlangt eine ausgesprochen sensible Operationstechnik mit entsprechenden Geräten und Instrumenten. Über die modernen Möglichkeiten dieser Chirurgie informiert Steffen Baumeister, Professor an der Klinik für plastische Hand- und ästhetische Chirurgie an der Klinik Donaueschingen des Schwarzwald-Baar-Klinikums. Er erörtert auch die Grenzen dieser Operationstechnik.

Auf degenerative Erkrankungen und moderne neurochirurgische Behandlungstechniken an Hals- und Lendenwirbelsäule geht Privatdozent Manfred Lange von der neurochirurgischen Klinik am Schwarzwald-Baar-Klinikum am Sonntag ab 15 Uhr ein. Bei degenerativen Erkrankungen des Bewegungsapparates gibt es die Möglichkeit, das Krankheitsbild operativ anzugehen. Wenn es sich um Prozesse an der Hals- oder Lendenwirbelsäule handelt, sind oft neurochirurgische Eingriffe notwendig. Da diese Operationen an oder im Bereich von Nerven stattfinden, ist große Sorgfalt notwendig. Lange stellt in seinem Vortrag die neuen Techniken der Neurochirurgie bei Krankheiten der Hals- und Lendenwirbelsäule vor und erklärt, welche Krankheiten sich für ein operatives Vorgehen eignen und wie diese ablaufen.

Der Physiotherapie nach neurochirurgischen Eingriffen widmet sich dann der Vortrag am Sonntag ab 16 Uhr. Nach neurochirurgischen Operationen ist eine umfassende Rehabilitation notwendig, um die gesunden Funktionen wieder aufzubauen. Dies gilt vor allem für solche Eingriffe im Bereich der Wirbelsäule. Nachdem eine Stabilisierung der Wirbelsäule erreicht ist, lassen sich mit Hilfe physiotherapeutischer Behandlung die normalen Bewegungsfunktionen wieder erarbeiten. Dazu ist es wichtig, dass der Patient richtig angeleitet wird und Übungen gezeigt bekommt, mit deren Hilfe er lernt, sich wieder weitgehend schmerzfrei und ohne nennenwerte Einschränkungen zu bewegen. Die Donaueschinger Physiotherapeutin Christina Suppanz erläutert, wie diese Übungen gezielt aussehen und was der Patient selbst zur Mithilfe tun kann.