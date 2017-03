Mit einem Ausflug nach Kißlegg im Allgäu bedankte sich die Hüfinger Firma Behringer Tiebau bei ihren 45 Mitarbeitern. Am Ziel gab es eine Werksführung bei der Partner-Firma Rinninger. Nach einer Stärkung steuerte der Bus ein Hopfengut in Tettnang an. Die Führung durchs hauseigenem Museum mit anschließender Bierverköstigung kam gut an. Beim Abschluss in Gasthaus "Kranz" in Behla wurden langjährige Mitarbeiter geehrt. 20 Jahre dabei sind Renate Neuberger, Walter Fischer, Gerhard Stift und Ottmar Hofmeier. Für 15-jährige Betriebszugehörigkeit wurden Eugen Mönch und Alex Machleid geehrt. gal /Foto: Firma