Hüfingen Tanzspektakel taugt zum Klassiker

Am zweiten Samstag und Sonntag nach Fastnacht stehen in der Aubachhalle noch einmal zahlreiche Tanzformationen mit ihren für Fastnacht einstudierten Tänzen im Fokus. Sie bringen die Halle regelmäßig zum Beben und sorgen für eine grandiose Stimmung. Organisator des farbenfrohen, qualitativ anspruchsvollen und attraktiven Tanzspektakels ist der SV Mundelfingen.

Daniel Schwarz freut sich darüber, dass sich unter die Teilnehmer regelmäßig Formationen mischen, die sich zum ersten Mal am Jazztanzturnier in Mundelfingen beteiligen. So ist die größtmögliche Abwechslung garantiert. Die Kreativität, mit der die Teilnehmer ihre Tänze choreographisch gestalten, zieht die Aufmerksamkeit des begeisterten Publikums zusätzlich auf sich. Schwarz freut sich auch über einen Besuch ehemaliger Tanzgruppen, die sich in einer Gruppe von mindestens sechs Personen vorab einen Tisch reservieren lassen können. Weitere Reservierungen sind nicht möglich.

Ein besonderes Schmankerl hält der SV Mundelfingen in der Halbzeitpause des Tanzwettbewerbs bereit. Kommen, staunen, sehen und sich überraschen lassen, lautet das Motto für den Auftritt der Gruppe 4:4. Am zweiten Tag des Jazztanzturniers stehen den gesamten Tag über die Kinder- und Jugendwettbewerbe im Vordergrund. Anmeldungen von Tanzgruppen nimmt hierfür auch kurzfristig noch Axel Bernhart entgegen. Es versteht sich von selbst, dass an beiden Turniertagen die Küche leckere Verpflegungsmöglichkeiten anbietet.

Die Idee zum Jazztanzturnier stammt übrigens vonVereinsmitglied Reinhold Welte. Es bestand die Absicht, den lokalen Gruppen eine weitere Plattform für eine Aufführung ihrer wochenlang für die Fasnetbälle einstudierten Tänze zu bieten. Der Erfolg gibt den Machern Recht: Das Konzept ist bis heute voll aufgegangen.

Das 21. Jazztanzturnier des SV Mundelfingen findet am kommenden Wochenende, 11. und 12. März, in der Aubachhalle statt. Die Einstimmung auf das Damenjazztanz-turnier ist mit der Hallenöffnung am Samstag ab 18 Uhr möglich. Turnierstart mit zwölf Tanzgruppen ist um 19.30 Uhr. Eine fachkundige Jury wählt die besten Tänze für das Finale aus. Die Gruppe 4:4 ist der Überraschungsgast in der Halbzeitpause. Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit den Kinderturnieren. Um 14 Uhr beginnt das Jugendturnier. Anmeldungen für die Tischreservierungen ehemaliger Teilnehmer, Teilnehmer am Kinder- und Jugendtanzwettbewerb und für alle anderen Infos: jazztanzmundelfingen@gmail.com oder daniel.schwarz@axa.de; Telefon 07707/390 oder 0152/ 21 81 18 63.