Hüfingen Stück trifft den Nerv der Zeit

Das Musical kam nicht nur bei Kindern und Jugendlichen gut an, sondern konnte durchaus auch Erwachsenen eine Botschaft mit in den Alltag geben. Mit seiner wunderbaren Inszenierung und der tollen Leistung aller Mitwirkenden hätte es das Rüstzeug um auf Tournee zu gehen, dann das Thema Zeit ist allgegenwärtig und geht jeden etwas an.

Keine Pausen können sich die Uhren gönnen, die tagein tagaus, Stunde für Stunde und Jahr für Jahr immer nur ticken müssen. In dem Stück wird klar, welche Vielzahl von Uhren unser Leben bestimmen. Dafür sorgt vor allem die Superuhr, die alles unter Kontrolle hat und mit Strenge für Ordnung sorgt.

Die ewig gleiche und nervige Arbeit geht als ersten zwei Weckern auf den Geist, da sie morgens stets eins auf den Deckel kriegen.