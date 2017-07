Hüfingen Stolze Hüfinger Fußballer feiern 60.

Der Traum vom Clubheim konnte 1969 verwirklicht werden. Innerhalb von einem Jahr wurde der Hauptbau mit zwei Mannschaftskabinen, einem Duschraum, einem Schiedsrichterraum und einem Geräteraum gebaut. Außerdem wurde eine Gaststätte mit Küche von rund 60 Quadratmetern gebaut. 1974 wurde dann die Gaststätte um 70 Quadratmeter erweitert. Gleichzeitig kam auch ein weiterer Rasenplatz dazu. 1982 wurden in einem dritten Bauabschnitt die Räume für den Sportbetrieb wesentlich vergrößert. So stehen dem FC seither vier Mannschaftskabinen, zwei Duschräume, ein Schiedsrichterraum und ein großzügiger Geräteraum zur Verfügung.

Der Spielbetrieb funktionierte einwandfrei, bis 1990 das Jahrhundert-Hochwasser im Städtedreieck auch vor dem FC Hüfingen nicht Halt machte. Aufgrund von zentnerweise angeschwemmtem Schlamm und Humus mussten die Fußballplätze großräumig saniert werden. In der Zeit halfen die Vereine aus Mundelfingen und Hausen vor Wald mit ihren Sportplätzen aus. Die Sanierung der Plätze dauerte ein Jahr. Seit 2004 ergänzt ein Holzpavillion den Verkauf von Speisen und Getränken im Freien. 2010 wurde auf dem Dach des Vereinsheims eine Photovoltaikanlage in Betrieb genommen. 2014 bekam einer der Hauptplätze eine neue Bewässerungstechnik.

Als erster Fußballverein im Südwesten hat der FC Hüfingen 2016 einen Rasenroboter angeschafft, der die beiden Hauptspielfelder automatisch mäht. Bald steht eine große Sanierung der sanitären Anlagen und Kabinen im Vordergrund. Außerdem wird der FC Hüfingen in der Saison 2017/2018 wieder Jugendstützpunkt des südbadischen Fußballverbandes. Die Geschicke des Vereins leitet seit 1997 (mit dreijähriger Unterbrechung) Karl Fritschi, der auch zum Ehrenvorsitzenden ernannt wurde.

Neben der ersten und zweiten aktiven Herrenmannschaft organisiert der FC Hüfingen 150 Kinder von vier bis 18 Jahren. Diese sind in 13 Jugendmannschaften unterteilt, die zum Teil als Spielgemeinschaft mit Bräunlingen und der DJK Donaueschingen geführt werden. Außerdem gibt es eine aktive Damenmannschaft, die sich auf dem Großfeld in der Kreisliga A etabliert hat. Passend dazu gibt es auch ein Mädchenteam. Natürlich dürfen die Alten Herren nicht fehlen, die den Verein auch bei Festen und anderen Belangen hervorragend unterstützen. Rund um den Vorsitzenden Karl Fritschi gibt es rund 70 ehrenamtliche Funktionäre, die für den Sport- und Wirtschaftsbetrieb notwendig sind. Neben dem Hauptverein hat sich 2012 zur Unterstützung der Förderverein (Team hinter dem FC Hüfingen) gegründet, der seit Beginn von Gerd Pollinger geführt wird.

Der offizielle Festakt beginnt um 19 Uhr im Vereinsheim am Freitagabend, 21. Juli, mit vielen geladenen Gästen aus der Umgebung. Neben einer Begrüßung, Grußworten und Ehrungen der Gründungsmitglieder gibt es auch einen Spaß-Parcours, bei dem die Gäste ihr Geschick beweisen können. Ab 21 Uhr legt dann DJ Club-Designer auf und alle Besucher können den ersten Tag des Jubiläums fröhlich ausklingen lassen.

Am Samstag, 22. Juli, beginnt um 10 Uhr der Intersport-Denzer-Cup der E- und D-Jugenden. Parallel dazu gibt es auf dem extra errichteten Volleyballfeld den Lift-Tec-Cup der Volleyballmannschaften. Ab 13.30 Uhr spielen die aktiven Herrenmannschaften in der Vorrunde um die besten Platzierungen. Und ab 17.30 Uhr sind dann die Alten Herren mit ihrem Turnier im Rahmen des Fürstenberg-Cups an der Reihe. Den Festausklang macht DJ Club-Designer mit einer Ü 30-Party. Auch der Sonntag, 23. Juli, steht dann ganz im Zeichen des Sports. Die G- und F-Jugendmannschaften beginnen ab 10 Uhr mit dem Intersport-Denzer-Cup. Auch die Volleyballmannschaften sind ab 10 Uhr am Start. Für ein Mittagessen ist ebenfalls gesorgt.

Die Finalspiele der aktiven Herrenmannschaften finden ab 15 Uhr statt. Am Abend um 18 Uhr spielen im Einlagespiel die B-Junioren der Stützpunktmannschaft gegen die A-Junioren der SG DJK Donaueschingen. Für die Kinder stehen eine Hüpfburg und Torwand neben dem Spielplatz parat. Außerdem kann man sein Geschick beim Volleyball im "Jump and Reach Contest" versuchen.