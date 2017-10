Hüfingen Stadtmusik verabschiedet Dirigenten

Hüfingen. Denn mit einer Auswahl an Stücken, die unverkennbar die Handschrift des Dirigenten und musikalischen Leiters der Stadtmusik Jan Willems trug, verabschiedete sich dieser nach achtjähriger erfolgreicher Arbeit von seinen Musikern und somit auch aus Hüfingen.

Er hat in seiner Ära den Musikern mit seiner eigenen Vorstellung von Blasmusik ein Spektrum eröffnet, das sie für konzertante Beiträge auf hoher Ebene qualifizierte. Mit dem Taktstock hat er dem Orchester seinen Stempel aufgedrückt. Sein Engagement erstreckte sich auch auf zahlreiche zusätzliche Probenarbeit. Aus seinem unendlichen Fundus an Noten, Literatur und Kontakten profitierten die Musiker viele Jahre lang. Es war der ausdrückliche Wunsch des Dirigenten, ihn nicht mit großen Worten zu verabschieden. Dennoch dankten ihm die Vorsitzenden der Stadtmusik, Stefan Limberger und Marco Trenkle, für die gemeinsame Zeit.

Bürgermeister Michael Kollmeier würdigte sein Engagement in Hüfingen mit den Worten "wir hatten sie gerne an unserer Seite". Die Musiker bedankten sich mit der Eigenkomposition "In aller Freundschaft verbunden" aus der Feder von Adrian Keller, der diesen beliebten Marsch auch dirigierte.