Hüfingen Stadtgeschichte auf alten Postkarten

Hüfingen. Will man in Hüfingens Geschichte und den Ortsteilen forschen, kommt man an dem 62-jährigen leidenschaftlichen Sammler fast nicht vorbei. Anhand von weit über 300 alten Ansichtskarten und Fotos sowie schriftlichen Dokumenten wie Urkunden, Abrechnungen, diversen Schriftstücken mit original Stempelaufdruck, der zweiten Ausgabe des Narrenblättles und vielem mehr kann der Ruheständler eine ganze Menge aus Hüfingens Vergangenheit nicht nur erzählen, sondern sogar schriftlich belegen.

Als versierter Sammler und Heimatkenner hat er die Vergangenheit und Entwicklung Hüfingens sowie aller seiner Ortsteile anhand von Ansichtskarten und anderen Dokumenten geschichtlich erforscht und auch aufgearbeitet. Seine interessanten Erkenntnisse kann er also jederzeit mit den passenden Fotos dokumentieren.

Schon seit seiner Kindheit, die er in seiner Heimatstadt Donaueschingen erlebte, ist Dieter Friedt als Sammler unterwegs. Edle und kunstvolle Briefmarken haben es ihm seit seiner Jugend angetan und diese Leidenschaft hat ihn bis heute durch sein Leben begleitet und viele Kontakte zu Gleichgesinnten ermöglicht, mit denen er sich austauscht. Dabei geht es nicht darum, die kleinen bunten Marken aus aller Welt in die vorgegebenen Klarsichthüllen eines Albums zu stecken, sondern Dieter Friedt und seine Kollegen befassen sich ganz intensiv mit der Aufarbeitung geschichtlicher Hintergründe und das Erfassen unterschiedlicher Zeiträume.