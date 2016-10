Hüfingen Stadt startet Eltern-Umfrage

Hüfingen (jak) Die Vorbereitungen für den zentralen Ortsteilenkindergarten in Behla schreiten voran. "In diesem Zusammenhang ertüchtigen wir auch die Grundschule in Mundelfingen", sagte Bürgermeister Michael Kollmeier in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Bei den Arbeiten gehe es vor allem um die Bodenbeläge, den Schallschutz und die Malerabreiten. Die zu erwarteneden Kosten für diese Maßnahmen würden aktuell ermittelt, teilte der Bürgermeister weiter mit.