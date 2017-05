Hüfingen Stadt kauft Land zu Biotopvernetzung

Über das weitere Vorgehen zur Biotopvernetzung in Sumpfohren, Fürstenberg und Behla klärte Bürgermeister Michael Kollmeier mit dem Biotopvernetzungsbeauftragten Peter Marx die örtlichen Grundstücksbesitzer auf.

Hüfingen-Sumpfohren. Änderungen des Wassergesetzes, die ab 1. Januar 2019 in Kraft treten, werden dazu führen, dass ein jeweils fünf Meter breiter Streifen der an die Gewässer angrenzenden Grundstücke nicht als Ackerland bewirtschaftet werden darf. Aus diesem Grund und wegen der Tatsache, dass das Umwandeln der Fläche von Acker- beziehungsweise Nutzfläche in Biotopfläche der Stadt Ökopunkte einbringt, bietet die Stadt den Grundstücksbesitzern an, diese Fläche zukaufen.

Zudem sind die Stadt Hüfingen und Bürgermeister Kollmeier gewillt, die Ökopunkte, die sie unter anderem zum Tausch für die Erschließung neuer Baugebiete sowie für Bauvorhaben benötigen, durch die Schaffung von Biotopen selbst zu generieren.