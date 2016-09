Hüfingen St. Maria droht 2017 die Schließung

Hüfingen-Hausen vor Wald. Kindergartenleiterin Manuela Mäder begrüßte eine überschaubare Gruppe Eltern beim Elternabend im Kindergarten St. Maria in Hausen vor Wald. Entschuldigt hatte sich Mario Isele, Geschäftsführer der Verrechnungsstelle Stühlingen. Er werde nur noch jedes dritte Jahr teilnehmen können, da 30 Elternabende im Oktober für ihn nicht zu bewältigen seien. Momentan besuchen zwölf Kinder den Kindergarten, ein 13. Kind ist seit September angemeldet, jedoch noch nicht erschienen. In den kommenden Wochen und Monaten kommen weitere vier Kinder dazu, so dass das Erzieherinnenteam im nächsten Jahr 17 Kinder betreut. Dennoch ist der Kindergarten von der Schließung bedroht.

Zum Thema Kindergartenschließung hatte Elternbeirätin Katja Bucher die Fakten zusammengestellt: "In der Stadtratsitzung wurde beschlossen, dass jeder Ortsteilkindergarten schließt, wenn er im September 2017 weniger als zwölf Hüfinger Kinder aufgenommen hat. Zum jetzigen Zeitpunkt werden wir 2017 von der Schließung betroffen sein und können mit unseren Kindern nach Behla umziehen." Der Elternbeirat habe folgenden Wunsch: "Wir möchten unseren Kindergarten bis 2019 erhalten und dann in den neuen Kindergarten nach Behla umziehen." Um dies zu verwirklichen, brauche man weitere Kinder, die ab September 2017 den Kindergarten besuchen, so Bucher. "Wir müssen aktiv um Kinder werben. Wir sehen die Notwendigkeit, längere Öffnungszeiten anzubieten. Wenn wir es schaffen sollten, Kinder aus Mundelfingen oder Hüfingen zu bekommen, wären längere Öffnungszeiten am Vormittag sinnvoll. Die Eltern fahren nicht zweimal am Tag nach Hausen vor Wald in den Kindergarten", betonte die Elternbeirätin.

Kindergartenleiterin Manuela Mäder stellt die neuen Öffnungszeiten den Eltern zur Wahl: Montag bis Freitag von 7.30 Uhr bis 13 Uhr und zwei Nachmittage (bisher sind es drei) von 14 Uhr bis 16.30 Uhr. Die Öffnungsdauer von 32,5 Stunden bleibt gleich. Je nach Abstimmungsergebnis sollen die neuen Öffnungszeiten ab November gelten.