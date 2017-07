Hüfingen Spieler feiern den zweiten Platz

Vorsitzender Hans Kindler freut sich über die sportliche Entwicklung und kann sich vorstellen, in einem motivierten Team der Boulefreunde Mundelfingen im kommenden Jahr um den Aufstieg in die Oberliga mitzuspielen. Die Integration junger Spieler hat hervorragend funktioniert und auch ansonsten unternehmen die Boulefreunde alles, um Werbung für die Sportart zu machen.

Am kommenden Wochenende findet das Jahresturnier mit Saisonabschlussfest an der Kohlwaldhütte statt. Dieses hat längst Tradition und wird auf über einem Dutzend Spielbahnen in den Disziplinen Supermelee am Samstag, 22. Juli, ab 14 Uhr und Doublette Formee am Sonntag, 23. Juli, ab 10 Uhr ausgetragen. Anfänger sind vor allem am Samstag willkommen und erhalten eine intensive Einführung in die Spielregeln. "Mitwirken kann jeder und mit etwas Geschick ganz vorne landen", erläutert Kindler, der die Teamzusammenstellung mit jeweils einem erfahrenen Spieler als eine weitere Chance für Anfänger bezeichnet, in die Geheimnisse der Sportart einzutauchen.

Am Samstagabend findet auf der Kohlwaldhütte eine Bouleparty rund ums Lagerfeuer statt. Mit kulinarischen Genüssen vom Holzkohlegrill, mit französischen Spezialitäten und einem großen Kuchenangebot ist an beiden Tagen für das leibliche Wohl gesorgt.