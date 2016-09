Hüfingen Sperrung bringt Freud’ und Leid

Hüfingen. Dadurch ist es ruhiger geworden im Städtle. Obwohl Handwerker auf Hochtouren arbeiten, um das Mauerwerk wieder trocken zu legen, soll die Sperrung noch bis einschließlich Donnerstag andauern.

Das wirkt sich vor allem auf die betroffenen Einzelhändler in der Hauptstraße aus. Denn die Kundschaft in Hüfingen ist verwöhnt und auch bequem, sie will nach Möglichkeit direkt vors gewünschte Geschäft fahren, dort auch parken und einkaufen. So verfahren auch viele Kunden von auswärts, die eine Durchfahrt durch Hüfingen nutzen, um hier schnell und ohne großen Zeitverlust etwas einzukaufen. Dies spürt man täglich an dem großen Verkehrsaufkommen, das die Hauptstraße von morgens bis abends zu bewältigen hat. Doch die nun eingekehrte Ruhe tut den meisten Einzelhändlern nicht gut. Sie müssen Einbußen im Verkaufsumsatz hinnehmen.

Dabei sind doch alle Geschäfte nach wie vor bequem zu erreichen, da ja nur eine Straßenseite gesperrt ist und ein paar Schritte zu Fuß gegangen werden müssen.