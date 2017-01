Hüfingen SPD übt Kritik am Bürgermeister

Das spreche für Kollmeier. "Der gute Teamgeist kommt grundsätzlich von der Spitze", sagte Baumann. Kollmeier stehe "ohne Vorbehalte hinter der bisherigen Schulpolitik der Stadt" und wolle den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Ebenso in der Kindergartenpolitik.

Ganz andere Worte hingegen fand SPD-Fraktionssprecherin Kerstin Skodell. Beim Durcharbeiten des Haushaltsplans habe sie sich die Arbeit gemacht, die ureigene Handschrift des neuen Bürgermeisters herauszulesen: "War nicht ganz einfach, da von Kindergärten über Schulen bis Breitband bereits alles in die Wege geleitet war", sagte Skodell.

Das Einzige, was sie gefunden habe: Die Verdopplung der Ausgaben für die Feldwege, wofür die eigentlichen Nutzer keinen Cent beitragen, während jeder andere Grundstückseigentümer 95 Prozent seiner Straße selbst zahlen müsse. "Wir werden genau aufpassen, wie diese Entwicklung weitergeht."

Skodell betonte auch, dass die Kindergartenlösung für die Ortsteile "eine gemeinschaftliche Gemeinderatsentscheidung jeglicher Couleur war und nicht eine Entscheidung der SPD mit dem Altbürgermeister, so wie es im letzten Wahlkampf und bis heute kommuniziert wurde und wird."

Michael Kollmeier nahm ebenfalls Stellung. "Investitionen von bis zu 15 Millionen Euro in zwölf Monaten mit einer ganz klaren Ausrichtung auf die Prioritäten Digitalisierung, leistungsfähige Bildung und Erziehung, Wohnen, Bauen und Gewerbe." So fasst der Bürgermeister das umfangreiche Zahlenwerk mit einer Fülle von Projekten zusammen. Jedoch habe nicht alles, was wünschenswert wäre, in den Haushalt Eingang gefunden, denn die jetzt eingeplanten Investitionen in Höhe von 15 Millionen Euro würden für die Stadt einen "Kraftakt" bedeuten. Denn schon die 5,6 Millionen Euro in 2014 und die 5,8 Millionen in 2015 hätten aller Anstrengung bedürft, um realisiert werden zu können. "Hinter großen Zahlen stecken auch große Aufgaben."

Hüfingen investiere 2017 im Bereich Bildung und schaffe Platz für Bauen und Wohnen sowie für die weitere gewerbliche Entwicklung. Als Beispiele führte Kollmeier die 550 000 Euro für den zweiten Bauabschnitt Luise-Scheppler-Kindergarten, den Umbau des Kindergartens Behla und die Investitionen in den Schulstandort Mundelfingen an. Weiterhin stehen in der mittelfristigen Finanzplanung für 2018 rund 5,1 Millionen Euro für die Lucian-Reich-Schule. Wichtige Impulse würden auch im Bereich Digitalisierung gesetzt, wo Investition mit 6,3 Millionen Euro anstehen. Wichtig für den Bereich "Wohnen und Bauen" sei das Gebiet "Auf Hohen", das 2017 zu Ende finanziert wird. "Baugebiete wie in Mundelfingen, Behla und Fürstenberg sollen hinzukommen." Mit dem "Kopfacker" und dem "Ziegeleschle" werde auch die gewerbliche Entwicklung ermöglicht.