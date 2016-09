Hüfingen Spaß mit vielen PS

Das Tractorpulling ist eine Veranstaltung, welche sehr viel Vorbereitung verlangt: Neben dem Anbringen von Werbung muss die Strecke, auf der die Schlepper den Bremswagen ziehen werden, ausgewiesen sowie Absperrungen für die Zuschauer errichtet werden.

Des Weiteren wurde aus Angst vor einem Unwetter die Strecke bereits mit Folie abgedeckt, damit sich nicht so viel Wasser ansammelt und die Bodenoberfläche trocken bleibt.

Starten wird das Spektakel am Freitag, 16. September, mit der Full-Pull-Party. Ab 20 Uhr wird DJ Borni im Festzelt am Sportplatz für Stimmung sorgen. Der Samstag wird genutzt, um das Zelt aufzuräumen und letzte Vorbereitungen für das Spektakel am Sonntag zu treffen: Hier werden die Besucher neben dem Tractorpulling-Geschehen nämlich verwöhnt: Neben Getränke- und Essensständen an der Strecke wird ebenfalls Kaffee und bester Sumpfohrener Kuchen angeboten.