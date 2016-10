Das Stadtmuseum Hüfingen schließt das Jahr mit der Ausstellung "Lebenslauf – neue Skulpturen und Zeichnungen" mit Werken des Bildhauers Wolfgang Kleiser. Hüfingen/Vöhrenbach-Hammereisenbach. Gezeigt werden Arbeiten der vergangenen fünf Jahre. Seit über sechs Jahrzehnten stellt der Hammereisenbacher Wolfgang Kleiser den Werkstoff Holz ins Zentrum seines Schaffens. Der Künstler wird mit der Kuratorin Ariane Faller-Budasz persönliche Einblicke in seine Arbeit geben. Die musikalische Umrahmung gestaltet Albert Schafbuch auf dem Marimbaphon. Die Vernissage ist morgen um 19 Uhr im Stadtmuseum. Die Ausstellung dauert bis zum 8. Januar. Führungen und Künstlergespräche werden am 20. November angeboten. Am 8. Januar bietet das Stadtmuseum um 15 Uhr Führungen und Workshops für Kinder und Jugendliche an. Kontakt gibt es unter 0771/8968479, 0172/7210778 sowie unter www.stadtmuseumhuefingen.de.