Hüfingen Singgemeinschaft hat sich in 22 Jahren gut behauptet

Pfarrgemeinderat Wilfried Föhrenbacher bezeichnete den Gesang zur Ehre Gottes als eine Bereicherung der sakralen Feste. Ortsvorsteher Michael Jerg nutzte die Gelegenheit, Neuwahlen eines Vorstandes vorzunehmen, der in den kommenden vier Jahren ausreichend Zeit haben wird, die weitere Entwicklung des Chores zu gestalten. Einstimmig votierten die Mitglieder für Christa Friedrich und Marlies Mittner als Team an der Vereinsspitze. Eckpfeiler einer erfolgreichen Vorstandsarbeit sind wieder die Kassiererin Erika Gänsler und Schriftführerin Lisa Baumann. Neu im Team der Beisitzer ist Martina Jäger, die in Zukunft Isolde Metzger unterstützt.

Um die volle Effektivität der gesanglichen Weiterentwicklung zu erreichen, appellierte Dirigentin Cho-Nitschke an pünktlicheres Erscheinen. Doch auch sie hatte für die Entwicklung der Gesangqualität nur lobende Worte. Wegen des Verzichts auf die Wiederbesetzung der Stelle eines Notenwarts ist ab sofort jedes Mitglied eigenverantwortlich für seine Notenpartituren zuständig.