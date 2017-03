Hüfingen Siedler investieren in Gerätepark

Erstmals lieferte Kassier Johannes Stenger keinen literarischen Bericht ab, was von wenig Euphorie zeugte. "Viele Ausgaben und wenig Einnahmen haben unser finanzielles Polster schrumpfen lassen", berichtete Stenger, der in jedem Jahr die große Weihnachtsfeier organisiert. "Bei der Veranstaltung müssen wir nun einiges abspecken, denn damit haben wir ein dickes Minus erwirtschaftet." Bisher wurden die Mitglieder und Gäste kostenfrei zu der Feier eingeladen. Zwar sei die Vereinskasse keine Sparkasse, dennoch benötigt die große Gemeinschaft ein finanzielles Polster. Nun will man prüfen, an welchen Stellen gespart werden kann. Die Bewirtung am Töpfermarkt dagegen läuft gut, auch für die Kasse.

Bei den anstehenden Wahlen wurden der Vize-Vorsitzende Fritz Reichmann im Amt bestätigt, ebenso Schriftführer Peter Buttler. Als neuer Beisitzer wurde Günter Baier gewählt, Kassenprüfer bleibt Hubert Bäurer. Man würde sich freuen, wenn noch weitere Helfer das Vorstandsteam unterstützen. Am 25. Mai findet der Vatertagshock statt, am 25. Juni gibt es eine Führung mit dem Bezirksverband bei Daimler Benz in Immendingen. Ein Tag der offenen Tür in den beiden Siedlerhütten mit geselligem Beisammensein lockt am 1. Juli.