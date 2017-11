Hüfingen Sie wollen im Aquari nicht frieren

Die Aktiven wurden vor die Alternative gestellt, die gesenkte Wassertemperatur zu akzeptieren, oder eine saftige Preiserhöhung von bisher 67 Euro auf 117 Euro (plus 50 Euro) pro Übungsabend für die Aufheizung der Wassertemperatur auf 30 Grad zu akzeptieren.

Ein Ausweichen in die Mediclin-Klinik Donaueschingen war für die Mitglieder keine Option. Sie möchten gerne im Hüfinger Aquari bleiben – auch weil sie alle nach ihrer Wassergymnastik noch gesellig im Bistro zusammensitzen. Dieser soziale Kontakt unter den Vereinsmitgliedern ist allen wichtig.

Die Teilnehmerzahl von zwanzig wird nicht immer erreicht, da nicht alle kommen können. Die Kosten von 117 Euro fallen dagegen immer an, egal wie viele an dem Abend ins Wasser steigen. In der nächsten Mitgliederversammlung steht das schwierige Thema der Finanzierung ganz oben auf der Tagesordnung.

"Zwar ist der neue Vertrag mit der Stadt bereits unterschrieben, aber wir wollen nach Möglichkeit nicht an die Reserven des Vereins gehen", sagt die stellvertretende Vorsitzende Christiane Müller. Eine Anhebung des Mitgliedsbeitrags von derzeit 25 Euro sowie eine Selbstfinanzierung des beliebten Vereinsausflugs wurden schon diskutiert.

Der höhere finanzielle Aufwand von 50 Euro pro Abend ist bereits die zweite Kröte, die die Teilnehmer an den Übungsabenden schlucken müssen. Die erste – das Zeitangebot von 21 bis 22 Uhr – ist für sie ohnehin schwer verdaulich. Für die meist älteren Menschen bedeutet der späte Termin gerade im Winter eine große Herausforderung. Manche müssen sogar einen weiteren Anfahrtsweg in Kauf nehmen, da sie nicht aus Hüfingen kommen.

Unzufriedenheit herrscht auch darüber, dass der Behindertensportverein für die notwendige Erhöhung der Wassertemperatur bezahlen muss, obwohl die Frühschwimmer am Freitagmorgen ohne Mehrkosten vom warmen Wasser profitieren.

Der Behindertensportverein wurde 1972 als Kriegsversehrtensportverein gegründet, inzwischen steht er Menschen mit und ohne Handicap offen. Unter der Anleitung eines zertifizierten Übungsleiters werden donnerstags von 21 bis 22 Uhr eine Wassergymnastik oder freies Schwimmen angeboten. Danach ist geselliges Beisammensein im Aquari-Bistro. Der Verein würde sich über neue Mitglieder freuen, jeder ist willkommen. Es sind nicht nur ältere Menschen, denen die Wassergymnastik speziell in den Gelenken gut tut. Auch Mitmacher aller Altersklassen ohne Behinderung können von der Wassergymnastik profitieren. Sie wird von allen Krankenkassen anerkannt.